Будет ли обучение в польских вузах дистанционным
Источник:The Warsaw
Летние каникулы подходят к концу, поэтому студенты вскоре вернутся к лекциям и практическим занятиям. Во времена пандемии обучения в онлайн-формате все еще остается актуальным в Европе. Однако, в Польше недавно отменили положение о дистанционном образовании.
Министерство образования Польши объявило, что с 15 августа постановление министра, в котором говорилось, в частности, о дистанционном обучении в университетах с 27 февраля по 30 сентября 2021 года, больше не будет действовать. Поэтому вузы могут вернуться к традиционным занятиям.
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Что означает отмена положения о дистанционном обучении
Такое решение властей связано с ожидаемым возвращением стационарного обучения в польских вузах с нового учебного года. Однако, в случае увеличения числа заражений COVID-19, некоторые ограничения могут вернуться, предупреждают в министерстве. Также было отмечено, что студенческие легитимации будут действительны в течение 60 дней с даты отмены постановления, то есть до 14 октября 2021 года.
Сейчас каждое учебное заведение в Польше будет самостоятельно принимать решение о форме обучения. Так, например, в Гданьском университете в ближайшем семестре продолжили дистанционное обучение. Также в Варшавском, Вроцлавском и Лодзинском университетах решили оставить лекции и другие виды занятий, где присутствует большое количество студентов, в онлайн-режиме.Узнавайте также, сколько стоит обучение в университетах Польши и что нужно знать при поступлении в вуз в Польше.