В Британии для украинцев создали специальный справочник: что можно узнать
20 апреля 2022 , 11:09Читати новину українською
Источник:St Helens Council
Множество украинцев убегают от войны и ищут убежища в других странах. В частности, для временного проживания выбирают и Великобританию.
В Британии для украинцев создали специальный справочник
Так, страна создала справочник, который поможет украинцам быстрее адаптироваться по прибытии. В нем есть информация о работе, жилье, образовании и т.д.
Заметьте Список контактов, которые могут пригодиться украинцам, которые из-за войны войны оказались за границей
Данное руководство доступно на трех языках: украинском, русском и английском.
Информация, которую можно узнать в справочнике:
- что следует знать в первые несколько дней после прибытия в страну;
- как украинцам привыкнуть к жизни в Великобритании;
- как найти дом в стране;
- где получить доступ к основным государственным услугам;
- как и где найти работу;
- уход за детьми;
- образовательные услуги и возможности для беженцев в Британии;
- информацию для прибывающих по программе "Дом для Украины".
Кроме того, на сайте можно скачать документ Британского Красного Креста на английском и украинском языках. Он содержит информацию, которая поможет украинцам понять свои права и узнать услуги, к которым они могут получить доступ в стране.Обратите внимание! Команда программистов разработала полезный сайт Icanhelp.host для украинских беженцев. На платформе можно найти жилье в европейских и экзотических странах.