Все больше украинцев получают разрешения на временное проживание в Польше

21 июня 2021 , 13:49
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Источник:

inPoland

Из-за неблагоприятной демографической ситуации большая часть населения Польши является экономически неактивной. Поэтому Польша с каждым годом увеличивает выдачу разрешений на временное проживание в стране для трудоспособных иностранцев, в частности украинцев.

По данным Управления по делам иностранцев в мае 2021 года 12 100 граждан Украины получили польское разрешение на временное проживание. Это на 3 454 больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

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Цифры

В прошлом месяце наибольшее количество разрешений на временное проживание для украинцев выдали такие воеводства:

  • Мазовецкое – 1 975;
  • Нижнесилезское – 1 475;
  • Великопольское – 1 440;
  • Малопольское – 1 391;
  • Силезия – 975.

В то же время наименее щедрыми на выдачу разрешений на временное проживание были следующие воеводства:

  • Свентокшиское – 121;
  • Подляское – 156;
  • Опольское – 244;
  • Варминско-Мазурское – 247;
  • Подкарпатское – 320.

Эксперты утверждают, что эта тенденция является долгосрочной. Украинцы готовы быстро адаптироваться к новым условиям, работать на непопулярной и неквалифицированной работе, поэтому выдача видов на жительство является одним из эффективных методов поощрения прибытия украинцев в Польшу.

Также за последний год выросло количество выданных разрешений для украинцев на постоянное жительство в Польше. В мае 2021 года их было 498, а в соответствующий период 2020 года –  322.
Автор: Орися Біленька