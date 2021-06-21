Все больше украинцев получают разрешения на временное проживание в Польше

Из-за неблагоприятной демографической ситуации большая часть населения Польши является экономически неактивной. Поэтому Польша с каждым годом увеличивает выдачу разрешений на временное проживание в стране для трудоспособных иностранцев, в частности украинцев.

По данным Управления по делам иностранцев в мае 2021 года 12 100 граждан Украины получили польское разрешение на временное проживание. Это на 3 454 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Цифры

В прошлом месяце наибольшее количество разрешений на временное проживание для украинцев выдали такие воеводства:

Мазовецкое – 1 975;

Нижнесилезское – 1 475;

Великопольское – 1 440;

Малопольское – 1 391;

Силезия – 975.

В то же время наименее щедрыми на выдачу разрешений на временное проживание были следующие воеводства:

Свентокшиское – 121;

Подляское – 156;

Опольское – 244;

Варминско-Мазурское – 247;

Подкарпатское – 320.

Эксперты утверждают, что эта тенденция является долгосрочной. Украинцы готовы быстро адаптироваться к новым условиям, работать на непопулярной и неквалифицированной работе, поэтому выдача видов на жительство является одним из эффективных методов поощрения прибытия украинцев в Польшу.

Также за последний год выросло количество выданных разрешений для украинцев на постоянное жительство в Польше. В мае 2021 года их было 498, а в соответствующий период 2020 года – 322.