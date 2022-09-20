Гостиницы Болгарии продлят бесплатное проживание для украинских беженцев: известны сроки

Впоследствии правительство страны предложит другие решения. Об этом сообщил министр туризма страны Илин Димитров.

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По его словам, это будет завершение текущей гуманитарной программы. По истечении срока, то есть с 1 ноября, программа бесплатного проживания с питанием украинцев перестанет действовать.

Это будет финал программы, так что можно будет организовать новую,

– сказал министр туризма.

Реорганизация структуры помощи беженцам возникла из-за сложного пути выплат европейских денег. В настоящее время существует 32 этапа, которые нужно преодолеть, чтобы средства получили те, кому они назначены. Сроки таких выплат не менее 15 дней.

Трудности с программой помощи украинцам в Болгарии: коротко

Затруднения и скандалы в Болгарии начались еще в конце весны. Так, с 31 мая украинцы, бесплатно проживавшие украинцы в гостиницах Болгарии, были вынуждены покинуть их из-за окончания гуманитарной госпрограммы.

Тогда власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе содержать граждан Украины в прибрежных отелях – беженцев частично переселили в более простые заведения. Реакция граждан страны была резкой, что подтверждалось призывами к отставке инициатора такого решения – вице-премьера Калины Константиновой.

В то же время уже сейчас в Болгарии надеются, что в октябре не придется продолжать программу расселения, потому что заработает новая – по интеграции в социальную систему.

, по данным ООН, в Болгарии получили статус защиты более 133 000 украинцев, в настоящее время в стране насчитывается 67 467 украинских беженцев.