Россиян выселяют из Латвии: более 3000 человек получили письма с просьбой покинуть страну

Более 3 тысяч граждан России, проживающих в Латвии, получили специальные письма. Там сообщают об окончании разрешения на проживание.

Если упомянутые россияне не подали заявку на сдачу языкового экзамена или не попросили о статусе долгосрочного резидента ЕС, им придется уехать из Латвии.

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Россиян просят на выход

Глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе уточнила, что ведомство разослало 3 255 информационных писем, чтобы предупредить россиян.

Латвия давала им шанс оформить долгосрочные документы резидента ЕС и сдать языковой экзамен. Но некоторые россияне не воспользовались этими возможностями, поэтому встал вопрос о целесообразности их пребывания на территории страны. Закон об иммиграции утверждает, что срок действия их разрешений на постоянное проживание истек еще 2 сентября 2023 года.

Следовательно, россияне, ничего не сделавшие для того, чтобы остаться в Латвии официально, должны покинуть территорию страны до 30 ноября этого года.

Некоторые граждане РФ (около 200 человек) на территории Латвии даже не имеют заявленного адреса проживания. Поэтому уполномоченные по миграции не могут с ними связаться.

Контроль за выездом граждан РФ

В декабре Управление по делам гражданства и миграции проверит, пересекли ли эти россияне границу и покинули ли территорию Латвии. Если они проигнорируют это требование, информацию передадут в Пограничную службу. Если станет известно, что упомянутые россияне все еще находятся в Латвии – им будет приказано срочно уехать.

Напомним, в прошлом году власти Латвии внесли важные поправки в закон об иммиграции. Лицам, имеющим российский паспорт и проживающим в Латвии, необходимо было в течение года сдать языковой экзамен. Эти поправки затронули около 25 тысяч россиян на территории страны. Большинство из них этот экзамен провалили.