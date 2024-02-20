Более 200 000 пассажиров пострадают: крупнейший авиаперевозчик Германии отменил 90% рейсов

Крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa вынужден отменить 900 рейсов по всей Европе. Более 200 тысяч пассажиров пострадают от отмены рейсов на этой неделе.

Все из-за 35-часовой забастовки рабочих, которая начнется 19 февраля в 20:00 и продлится до 7:00 21 февраля.

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Lufthansa отменил 90% рейсов из-за забастовки

В ответ на забастовку Lufthansa вынуждена отменить 90% своих рейсов, что равняется примерно 900 перелетам. Так, более 200 тысяч пассажиров пострадают от отмены рейсов на этой неделе.

Из-за забастовки мы пока предполагаем, что только 10 – 20% программы полетов Lufthansa Airline может быть выполнено, особенно 20 февраля. Пассажиры, которые пострадали от отмены рейсов из-за забастовки Verdi, будут проинформированы по электронной почте или через приложение Lufthansa,

– предупредила авиакомпания.

Пострадают несколько крупных аэропортов Германии, в частности:

Франкфурт,

Мюнхен,

Гамбург,

Берлин,

Кельн,

Дюссельдорф,

Штутгарт.

Лица, которые пострадали от отмены рейса, будут иметь возможность перебронировать свой рейс без дополнительных затрат. Также для удобства пассажиров, путешествующих внутренними рейсами, будет предоставлен бесплатный билет на поезд Deutsche Bahn.

В Германии крупнейший авиаперевозчик отменил почти все рейсы / Фото Unsplash

Во Франции массово отменяют поезда

Недавно тысячи железнодорожных диспетчеров, работающих в SNCF (Французская железная дорога), провели забастовку. Событие является результатом спора по заработной плате и, как ожидалось, нарушила планы путешествий миллионов пассажиров.

Половина запланированных высокоскоростных экспрессов TGV и междугородних сообщений была отменена. На медленные поезда лоукост-бренда Ouigo, а также местные и региональные сообщения протест не повлиял.

Забастовки проходили с 20:00 четверга, 15 февраля, до 8:00 понедельника, 19 февраля. В SNCF предупредили пассажиров дальнего сообщения, что движение поездов будет серьезно нарушено. Граждан просили по возможности отложить поездку.