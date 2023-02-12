Люблин – девятый город по величине в Польше. Он расположен между Краковом и Вильнюсом, в 99 километрах от границы с Украиной. Многовековая история и невероятная архитектура этого города каждый раз привлекают туристов со всего мира.

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В то же время, современный Люблин динамично развивается. Это обширный экономический, образовательный и культурный центр Восточной Польши. В материале 24 Канала рассказываем о популярных и малоизвестных достопримечательностях Люблина, которые стоит посетить всем, кто запланировал путешествие в Люблин.

Что посмотреть в Люблине

Старый город



Старый город / Фото Polscha.travel

Старый город является одним из красивейших архитектурных мест в Польше. Большая его часть – это оригинальные постройки с историческими достопримечательностями. Как правило, именно отсюда туристы начинают свою экскурсию, а впоследствии отправляются к Краковским воротам, которые являются символом города, и завершают пешую прогулку по Гродским воротам.

Краковские ворота



Краковские ворота / Фото Flickr

Собственно, Краковские ворота, пожалуй, – самый ценный памятник Люблина. Поэтому неудивительно, что именно он является символом этого популярного польского города.

Ворота были построены в XIV веке как часть городских стен, окружавших Старый город. Во времена правления Стефана Батория в ней были установлены башенные часы. Впоследствии ворота покрыли куполом, а вокруг них пристроили балконы с балюстрадами для городских трубачей и стражников. К счастью, удалось сохранить средневековый облик этого сооружения, несмотря на многочисленные перестройки.

В Краковских воротах вы найдете Музей истории Люблина. Здесь работает постоянная выставка "История города", рассказывающая о событиях, начиная от основания города до 1944 года. В частности, посетители музея могут осмотреть копию акта о городских правах Люблина, изданного Владиславом Локетко 15 августа 1317 года, а также звон 1585 года.

Люблинский подземный путь



Люблинский подземный путь / Фото Shoppingpl

Люблинский подземный путь лежит от Королевского трибунала до Фарной площади. Маршрут проходит через купеческие подвалы, где хранились разнообразные товары для продажи. Некоторые из них были соединены между собой по коридорам и входам, и со временем под каждым из домов образовались отдельные, подвальные "комплексы", лежавшие на разных уровнях.

Сегодня подземный маршрут достигает до 12 метров в глубину. Там же можно увидеть макеты города, демонстрирующие этапы развития Люблина.

Гродские ворота



Гродские ворота / Фото Andy Travel Club

Гродские ворота установили в XIV веке и, в отличие от Краковских, впоследствии сильно перестроили. В результате они потеряли свой средневековый вид и оборонительные особенности.

Ворота соединяют Старый город и Люблинский замок. Раньше ее называли по-еврейски, поскольку за ней простирался еврейский квартал. А во время Второй мировой войны в этом районе находилось гетто.

Люблинский замок

По дороге из Старого города через Гродские ворота туристы сразу заметят Люблинский замок. Это архитектурное сооружение сначала было королевской резиденцией, а затем оборонным фортом.

Произведением искусства этот замок стал после реставрации польскими монахами, которые превратили его в сооружение готического стиля с уникальными архитектурными решениями.



Люблинский замок / Фото LubelskieTravel.pl

Помимо потрясающей архитектуры Люблинский замок стал известен во всем мире благодаря историческим и судьбоносным решениям для Польши, которые принимались в его стенах. В частности, здесь была подписана Люблинская уния.

Круглая башня



Круглая башня / Фото Forum.zamki-kreposti

Круглая башня замкового комплекса – это одна из старейших построек во всей Польше. Башня поначалу играла оборонительную роль, а со временем стала тюрьмой, о чем свидетельствуют отчеканенные на кирпиче надписи. Эту же функцию она выполняла во время национальных восстаний, германской оккупации и коммунистического террора до 1954 года.

Сейчас на нижнем этаже Круглой башни установлена ​​выставка-посвящение памяти замученных узников. Кроме того, туристы могут подняться на верх сооружения, откуда открывается вид на замок, Старый город и центр Люблина.

Часовня Святой Троицы



Часовня Святой Троицы / Фото Polshcha Travel

Особого внимания заслуживает часовня Святой Троицы, расположенная во внутреннем дворе замка. Это один из самых ценных памятников средневековой архитектуры не только в Польше, но и в Европе.

Часовня построена в готическом стиле, а ее стены были украшены росписью от византийских мастеров. Часть рисунков сохранилась до наших времен.

Санконский сад



Саксонский сад / Фото Reddit

​Саксонский сад является идеальным местом, чтобы отдохнуть от городской шумихи в Люблине. Кроме его природно-рекреационной ценности это еще и историческое место.

Самый старый объект в парке – часовня Божьей страсти с 1736 года. Она была создана в память о жертвах чумы в XVII веке.

Музей луковицы



Музей луковицы / Фото Culture.pl

Одним из кулинарных символов Люблина является лук – пшеничный блин с добавлением лука и мака. Его рецепт уходит в XIX веке и первоначально выпекался местными евреями.

Идея основать такой музей возникла у Роберта Драпала во время поездки. Он увидел, как разные города представляют свою культуру благодаря региональным традициям. Он решил, что в Люблине тоже есть чем поразить. В музее организовывают показы, во время которых каждый может собственноручно приготовить тесто и фарш для луковицы, а также рассказывают истории этого блюда, интересности и легенды.

Дом слов



Дом слов / Фото Lubelski.pl

Дом слов раньше называли Музеем книгопечатания. Это художественный и образовательный центр, созданный для популяризации значения слова в культуре и общественной жизни, а также для углубления знаний об истории люблинского книгопечатания.

На базе музея хранятся антикварные печатные машины и 6 мастерских, в каждой из которых организовываются мастер-классы для посетителей. Также стоит заглянуть на сам двор музея. Стены построек, потолок и даже лестницы ежегодно расписывают по мотивам книг.

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франко Соломия Борух