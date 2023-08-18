Мошенничество с билетами в Польшу: Укрзализныця заблокировала 600 аккаунтов перекупщиков

Укрзализныця обнаружила и закрыла 600 профилей перекупщиков, которые разбирали билеты на польские поезда. А потом – продавали пассажирам поддельные документы.

Около 20 пассажиров не допустили в поезда после тщательных проверок, длившихся две недели. Дело в том, что они приобрели билеты у мошенников-перекупщиков.

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Обвели вокруг пальца

Пассажиры не смогли совершить поездку, ведь их билеты были куплены на имена, которые не совпадали с паспортами. Для этого мошенники используют "фотошоп" и подделывают проездные документы.

Это, как правило, имена спекулянтов, под которыми заблаговременно выкупают билеты, а затем перепродают их с измененным в фоторедакторе именем (которое все равно проявится у проводника при сканировании) или даже без изменений,

– объяснили в УЗ.

Таким образом, перевозчик за последний месяц смог заблокировать более 600 аккаунтов, которыми пользовались спекулянты для массового выкупа билетов. Чаще они обманывали пассажиров поездов в Польшу.

Подробнее о мошеннических схемах смотрите в ролике:

УЗ напоминает, что билеты на все польские поезда доступны ровно за 20 дней до даты отправления в 8:00 утра в мобильном приложении УЗ. А билеты на поезд № 67/68 Киев – Варшава продаются с 9:00.

Места на поезда в Польшу разбирают мгновенно, но купить их вполне реально, если планировать все заранее. Чтобы успеть приобрести билет, нужно знать:

Где именно они будут продаваться (в приложении или на сайте);

Когда и в какое время начинается продажа билетов (за 20 дней до рейса);

Когда в продажу попадают возвращенные билеты (за 1 – 2 дня до отправки).

Полезные советы о том, как увеличить шансы купить билет на поезд в Польшу, мы собрали