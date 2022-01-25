Стратегический ход: Biedronka повысила цены накануне запланированного правительством снижения

Сеть демократических магазинов Biedronka обновила цены на некоторые товары в ночь с воскресенья 23 января на понедельник 24 января. Наиболее продаваемые пищевые продукты стали ощутимо более дорогими.

Изменение цен произошло за неделю до планируемого правительством снижения ставки НДС на продукты с 5% до 0%. Об этом сообщил экономист Рафал Мундри в своем твиттере.

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О повышении цен в магазинах Biedronka

Экономист проследил, как изменялись цены в Biedronka в течение последней недели. Для этого он использовал мобильное приложение Glovo, где цены такие же, как в стационарных магазинах Biedronka.

Интересно, что продукты у Biedronka подорожали очень "вовремя": до планового снижения цен, которое объявило правительство, и за считанные часы до проверок 24 января, когда Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) начало проводить мониторинг цен в магазинах, чтобы проконтролировать понижение цен на продукты до 1 февраля.

Если учесть текущее повышение, то даже после снижения цен с 1 февраля большинство продуктов на прилавках сети будут дороже, чем до 24 января.

Цены в ночь с воскресенья на понедельник изменились таким образом за одну упаковку:

куриное филе – с 8,95 до 9,50 злотых;

сыр нарезанный – с 3,89 до 3,99 злотого;

сыр – с 11,99 до 12,99 злотого;

молоко – с 2,39 до 2,49 злотого;

кайзерка (небольшая круглая булка) – с 0,29 до 0,35 злотого.

, что правительство Польши решило снизить цены на определенные категории товаров, чтобы смягчить влияние инфляции на кошельки людей. Уменьшить цены планируется путем снижения НДС на выбранные продукты. Так, с 1 февраля 2022 года ставка НДС на основные пищевые продукты будет уменьшена. Премьер-министрподсчитал, что средняя польская семья после запланированного снижения цен сможет экономить около 45 злотых в месяц.

Полный текст публикации Рафала Мундри в твиттере

В Biedronka волна повышения:

мясо;

птица;

поджаренный хлеб;

сыр;

молоко;

йогурт;

мюсли;

макароны;

тому подобное.

Приложение Glovo позволяет планировать покупки. Цены с сегодняшнего дня до завтра на десятки товаров существенно отличаются. И это только часть того, что я проверил.

Сеть Biedronka обновила цены / Изображение из твиттера Рафала Мундри

Сеть Biedronka обновила цены / Изображение из твиттера Рафала Мундри

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