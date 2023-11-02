Усиленная безопасность: в Швеции запретили брать сумки на спортивные соревнования и концерты

"Полный запрет сумок" во время массовых мероприятий объявили в Швеции. Полиция предупреждает о повышенной террористической угрозе на крупных спортивных и культурных событиях.

Соответствующее сообщение появилось на сайте шведской полиции. Под "большими событиями" подразумевают масштабные спортивные соревнования, концерты и фестивали.

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Правоохранители усилят проверки во время больших мероприятий

В Швеции сейчас напряженная ситуация в обществе не только из-за угрозы террористических актов в Европе. Страна также занимается борьбой с преступными бандами. Поэтому, учитывая четвертый уровень террористической угрозы (из пяти возможных), объявленный в Швеции, решили полностью запретить приносить сумки на большие события.

В сообщении полиции не было деталей о возможных исключениях, например, для небольших сумок с личными вещами.

Исключения возможны для лиц, которые по медицинским причинам нуждаются в своей сумке на публичном событии… Если оно считается большим публичным событием, в каждом случае будет проводиться индивидуальная оценка,

– сказано в заявлении.

Напомним, в течение 2023 года в мусульманском мире возросла неприязнь к Швеции из-за серии акций с публичным сожжением Корана. Их инициировал скандальный данско-шведский активист, которого позже поддержали и другие лица и организации.

Из-за этого еще до эскалации на Ближнем Востоке Швеция укрепила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы. Во время последнего теракта исламистов в Брюсселе погибли два шведских футбольных болельщика. Предполагают, что нападающий специально избрал целью именно их.

В Швеции даже просили не использовать муляжи оружия в своих костюмах на Хэллоувин. Полицейские призвали не провоцировать напряженные ситуации. Запрет на костюмы с игрушечным оружием касался даже детей.

Туристов предупреждают о рисках при поездке во Францию

Путешественников, планирующих посетить Францию, предупредили о рисках безопасности. Процедуры эвакуации могут применяться в аэропортах, популярных туристических местах и коммерческих центрах.

Франция повысила национальный уровень угрозы до максимального. Такое решение приняли после смертельной атаки на школу в Аррасе 13 октября 2023 года. Тогда выходец из Чечни напал на учителя и нанес ему смертельные ранения ножом. Также избил еще двух сотрудников учебного заведения, но среди учеников никто не пострадал. Свидетели говорят, что преступник выкрикивал "Аллаху Акбар".

Франция уже несколько раз закрывала парижский Лувр и эвакуировала Версальский дворец после сообщений о заминировании. Так что туристы, которые планируют посетить Францию в ближайшее время, должны быть готовы к усиленным мерам безопасности.