Friendship Pass – это специальная инициатива Германии и Франции, такой себе паспорт франко-германской дружбы. В честь 60-летия подписания Елисейского договора страны подарят 60 тысяч месячных билетов на поезда, чтобы еще больше укрепить отношения между двумя государствами.

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Кто получит бесплатные билеты

Молодежь во Франции и Германии от 17 до 27 лет получит 60 тысяч бесплатных "билетов дружбы" для путешествия по соседней стране. Акция будет продолжаться до тех пор, пока специальные билеты не закончатся. Желающие могут получить их в порядке очереди.

Билет будет действовать месяц, с ним можно свободно путешествовать по железной дороге соседней страны. Но есть условие: один день в пути нужно использовать для пересечения границы, а еще один – для возвращения. Специальные билеты будут действительны в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

Правда билеты не будут полностью бесплатными. Проездной не будет включать оплату за бронирование места в скоростном поезде, а это обязательное условие для поездки по Франции.

Все детали о Friendship Pass можно узнать на сайте.

Министры транспорта Германии и Франции Фолькер Виссинг и Клеман Бон заявили, что этот проект направлен не только на развитие дружеских отношений между двумя странами. Они надеются так повысить экологическое сознание молодежи.

Акцию посвятили 60-летию Елисейского договора о дружбе между Германией и Францией после Первой и Второй мировых войн. Его в 1963 году подписали канцлер Германии Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль.