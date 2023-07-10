Болгария продолжит платить отельерам, которые предоставляют жилье украинцам: названы сроки

10 июля 2023, 19:10
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Источник:

Минреинтеграции

Украинцы, спасающиеся от войны в Болгарии, смогут оставаться в отелях Болгарии бесплатно. Правительство страны продолжило поддержку переселенцев.

Решение продлится до 30 сентября. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на болгарскую правительственную информационную службу.

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Болгария продолжает платить отельерам за поддержку украинцев

С началом полномасштабной войны Болгария бесплатно предоставила для эвакуированных украинцев гостиницы на побережье Черного моря. Из-за высокого туристического сезона правила оказания помощи изменили: правительство начало платить 15 львов ежедневно за каждого украинца, получившего временную защиту в Болгарии.

Программа неоднократно продолжалась, предоставляя возможность переселенцам бесплатно проживать в стране. Согласно последнему решению правительства, украинцы смогут оставаться в Болгарии до 30 сентября этого года.

Кроме того, власти страны поручили министрам труда и социальной политики разработать план интеграции украинцев в болгарское общество. Представить новый подход к работе с украинскими переселенцами должностные лица должны через месяц.

Трудности с программой помощи украинцам в Болгарии: коротко

Затруднения и скандалы в Болгарии начались еще в конце весны. Так, с 31 мая украинцы, бесплатно проживавшие в гостиницах Болгарии, были вынуждены покинуть их из-за окончания гуманитарной госпрограммы.

Тогда власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе содержать граждан Украины в прибрежных отелях – беженцев частично переселили в более простые заведения. Реакция граждан страны была резкой, что подтверждалось призывами к отставке инициатора такого решения – вице-премьера Калины Константиновой.

В то же время уже сейчас в Болгарии надеются, что в октябре не придется продолжать программу расселения, потому что заработает новая – по интеграции в социальную систему.

Заметим, по данным ООН, в Болгарии получили статус защиты более 133 000 украинцев, в настоящее время в стране насчитывается 67 467 украинских беженцев.

Против ли поляки, чтобы украинцы остались в Польше на годы?

Польша является одной из стран, которые приняли больше украинских беженцев с февраля 2022 года. Сейчас здесь остается около миллиона человек с временной защитой: они получают всю необходимую помощь и выплаты. Большинство украинцев в Польше интегрировались в местный рынок труда и отдали детей в школу.

Поляки сохраняют положительное отношение к украинцам и через полтора года полномасштабной войны. Большинство граждан Польши согласны, чтобы украинские беженцы остались в стране на годы.

62% поляков согласны с утверждением, что "для Польши было бы хорошо, если бы украинские беженцы остались на многие годы". Не согласились с этим только 27%.

Автор: Марта Касіянчук