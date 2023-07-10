Болгария продолжит платить отельерам, которые предоставляют жилье украинцам: названы сроки

Трудности с программой помощи украинцам в Болгарии: коротко

Затруднения и скандалы в Болгарии начались еще в конце весны. Так, с 31 мая украинцы, бесплатно проживавшие в гостиницах Болгарии, были вынуждены покинуть их из-за окончания гуманитарной госпрограммы.

Тогда власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе содержать граждан Украины в прибрежных отелях – беженцев частично переселили в более простые заведения. Реакция граждан страны была резкой, что подтверждалось призывами к отставке инициатора такого решения – вице-премьера Калины Константиновой.

В то же время уже сейчас в Болгарии надеются, что в октябре не придется продолжать программу расселения, потому что заработает новая – по интеграции в социальную систему.