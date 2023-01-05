Airbnb предоставляет бесплатное жилье для беженцев из Украины в Польше: как получить
Источник:Минреинтеграции
Украинцы могут получить бесплатное жилье в Польше, воспользовавшись онлайн-сервисом по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья Airbnb. Такое предложение будет действовать исключительно в столице страны и только для прибывших в город после начала полномасштабной войны.
Временное бесплатное жилье в Польше от Airbnb
Также лица не должны были пользоваться бесплатным жильем от компании, тогда они могут претендовать на это предложение. Арендовать жилье украинцам можно от 6 до 90 дней в зависимости от ситуации.
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Жилье можно получить на сервисе Airbnb. Предоставляют приют на:
- транзитное или экстренное пребывание – до 6 ночей;
- короткий срок – от 8 до 29 ночей;
- удлиненное пребывание от 30 до 90 дней.
Как забронировать?
Чтобы обратиться за помощью с временным жильем, необходимо написать на электронную почту: iompolandprykhystok@iom.int или позвонить по телефону: +48 22 490 20 44. В заявке следует обязательно указать регион, в котором вы находитесь.
Заметим, Польша стала лидером по количеству переселенцев из Украины. С начала полномасштабной войны в этой стране нашли убежище около 1,5 миллиона украинцев.
В феврале Airbnb предоставил бесплатное жилье 100 000 беженцам.
В начале российского вторжения Airbnb заявил о намерении предоставить жилье для 100 тысяч беженцев из Украины. Присоединиться к инициативе мог каждый в Польше, Германии, Венгрии и Румынии.
Пребывание было бесплатным для беженцев – финансировалось компанией Airbnb.