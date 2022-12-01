Проживание для украинских беженцев в Польше станет платным: определили дату

В соседней Польше продолжает находиться самое большое количество украинских беженцев. Страна всячески помогает нашим гражданам, в частности, долгое время проживания было бесплатным, но условия меняются.

С марта 2023 года беженцы будут платить за проживание в Польше

Так, украинцы, которые с начала полномасштабной войны нашли убежище в Польше, вынуждены будут платить за проживание в заведениях размещения беженцев. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что польское правительство сейчас работает над улучшением обеспечения помощи на фоне возможной второй волны беженцев.

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Поправка предусматривает, что с 1 марта 2023 будет введена оплата для тех беженцев, которые находятся в коллективных учреждениях размещения более 120 дней.

Более 120 дней – 50% от стоимости размещения и питания, но не более 40 злотых в день. Те, кто проживает более 180 дней, будут оплачивать 75%, то есть – до 60 злотых в день.

Эта обязанность не будет распространяться на:

людей с инвалидностью

детей

беременных женщин

лиц пенсионного возраста

лиц, заботящихся о по меньшей мере троих детей

Кроме того, согласно правкам, подача заявки на номер PESEL гражданами Украины, приехавшими в Польшу после российского нападения 24 февраля, будет обязательной. Беженцам, которые получат номер PESEL и покинут Польшу, этот номер будет заморожен.

В Польше ожидают новую волну беженцев

После заседания правительства премьер-министр также заявил, что поправка должна обеспечить лучшую помощь на фоне возможной второй волны беженцев.

Уже сегодня в Украине несколько миллионов не имеют доступа к электроэнергии, воде, элементарным бытовым условиям, санитарным. Поэтому мы готовимся к новой волне беженцев, и хотим, чтобы система была соответственно приготовлена, чтобы польские налогоплательщики как минимум не были должны платить за эту возможную очередную волну беженцев,

– подчеркнул Моравецкий.

Более 4,75 миллионов украинцев сейчас зарегистрировались как беженцы в Европе

с начала полномасштабной войны России против Украины в Польшу въехало около 8 миллионов человек, уехало – 6 миллионов 200 тысяч. Однако в правительстве страны ожидают очередной поток беженцев из-за, в частности, энергетических проблем в Украине.

Агентство по делам беженцев ООН подсчитало, сколько именно украинцев зарегистрировались в странах Европы как беженцы. По информации организации, их количество в целом достигло 4 751 065 человек.

Среди стран ЕС больше всего беженцев из Украины в Польше, Германии и Чехии.

Кроме того, в Европе ожидают новую волну украинских беженцев с наступлением зимы. В организации здравоохранения считают, что еще около 2 – 3 миллионов украинцев решат уехать из Украины, чтобы искать тепло и безопасность.