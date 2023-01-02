Сколько будут платить беженцам в Германии в 2023 году

После 24 февраля более миллиона украинцев временно переехали в Германию. Рассказываем, что нужно знать украинцам о финансовой помощи в Германии в 2023 году.

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С 1 июня 2022 года украинцы в Германии получают базовую выплату в размере 449 евро. Правительство страны официально объявило о повышении финансовой помощи для лиц со статусом временной защиты и нетрудоустроенных.

Выплаты начисляется центром занятости Германии – Джобцентр. Федеральное министерство труда внедряет проект, согласно которому выплаты взрослым одиноким украинцам в Германии увеличат на 53 евро.

Ожидается увеличение выплат и для других категорий граждан:

взрослые : 401 евро вместо 404;

: 401 евро вместо 404; дети в возрасте 14 – 17 лет : 420 евро вместо 376;

: 420 евро вместо 376; дети в возрасте 6 – 13 лет : 348 евро вместо 311;

: 348 евро вместо 311; дети менее 5 лет: 318 евро вместо 285.

Выплаты станут доступны с 1 января 2023 года. Для получения повышенных выплат нет необходимости подавать новую заявку. Те, кому уже раньше назначили такую помощь, начнут автоматически получать больше средств с января. Выплаты будут начисляться в зависимости от конкретной ситуации в семье.