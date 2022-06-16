Беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться транспортом в британском Корнуолле
Источник:BBC
Почти каждая страна мира пытается помогать временно находящимся на их территориях украинцам. К примеру, в Корнуолле ввели для них бесплатный проезд.
В Корнуолле ввели бесплатный проезд для украинцев
На днях перевозчики английского графства Корнуолл объявили, что совершат бесплатный проезд для вынужденно перемещенных людей из Украины.
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Так, местные автобусные компании объединились с советом Корнуолла. Цель проекта — помочь беженцам обустроиться в округе.
Пока автобус используется на активных маршрутах, на борту есть станция пожертвований для желающих дать наличные.
Следует заметить, что после запуска CityBus и Go Cornwall "Bus Peace Bus" было собрано почти 3 000 фунтов стерлингов для Украины.
Возможность путешествовать по территории будет важной для украинских беженцев, и мы всей душой поддерживаем эту инициативу бесплатной возможности перемещения,
– сказал Саймон Гофф, директор First South West.
Что касается пропусков, то совет Корнуолла будет производить их раздачу в рамках процесса приема беженцев.