Музеи Германии сделали бесплатный вход для украинцев: куда можно сходить

Германия решила выразить свою поддержку вынужденно переехавшим украинцам. В частности, музеи страны сделали вход бесплатным.

Немецкие музеи сделали бесплатный вход для украинцев

Так, украинские беженцы смогут посетить около 70 музеев по всей стране бесплатно. Как отмечают на соответствующем сайте, многие культурные заведения Германии обозначены сине-желтыми лентами.

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Для бесплатного входа достаточно предъявить украинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, например вид на жительство в Украине или действительный студенческий билет украинского университета.

Музеи, которые украинцы могут посетить бесплатно:

Истсайдскую галерею;

обсерваторию Арченгольда;

музей дизайна;

музей естествознания;

детский музей-лабиринт;

дворцы фонда прусских садов;

немецкий шпионский музей;

центр Анны Франк;

галерею Берлина;

немецкую синематеку;

музей связи;

музей кукольных театров в Берлине.

другие бесплатные музеи можно посмотреть на сайте

Кроме того, около 60 музеев Берлина объявляют бесплатный вход каждое первое воскресенье месяца для всех посетителей.

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