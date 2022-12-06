Германия ожидает еще больше украинских беженцев из-за прихода зимы

Правительство Германии ожидает новый всплеск украинских беженцев в ближайшие недели. Это связано с зимним понижением температуры и атаками России на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Германия ожидает новую волну беженцев

Посол Германии в Британии Мигель Бергер заявил, что ожидает волну переселенцев из Украины уже в скором времени. С начала войны в страну прибыл уже миллион украинцев.

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Бергер сказал, что президент России Владимир Путин продолжает терроризировать гражданское население. Поэтому Германия очень обеспокоена, что "эти атаки на энергетическую инфраструктуру означают, что многие люди из-за морозов могут быть вынуждены покинуть Украину."

Он отметил, что по всей Украине люди борются с низкими температурами и российскими нападениями, которые нацелены на разрушение энергоснабжения.

Поэтому мы ожидаем еще одну волну беженцев в ближайшие недели,

– заметил Бергер.

Говоря о дипломатии, он сказал, что Германия не видит фундаментальных изменений в позиции России и "пока не чувствует оптимизма" по поводу переговоров между Москвой и Киевом.

Сколько украинцев еще уедут за границу

Германия ожидает новой волны беженцев

Посол Германии в Британии Мигель Бергер заявил, что ожидает волну переселенцев из Украины уже в скором времени. С начала войны в страну прибыл уже миллион украинцев.

Читайте также Прибыль больше, чем расходы: сколько налогов уже заплатили украинцы в польский бюджет

Бергер сказал, что президент России Владимир Путин продолжает терроризировать гражданское население. Поэтому Германия очень обеспокоена, что "эти атаки на энергетическую инфраструктуру означают, что многие люди из-за морозов могут быть вынуждены покинуть Украину."

Он отметил, что по всей Украине люди борются с низкими температурами и российскими нападениями, которые нацелены на разрушение энергоснабжения.

Поэтому мы ожидаем еще одну волну беженцев в ближайшие недели,

– заметил Бергер.

Говоря о дипломатии, он сказал, что Германия не видит фундаментальных изменений в позиции России и "пока не чувствует оптимизма" по поводу переговоров между Москвой и Киевом.

Сколько украинцев еще уедут за границу

За почти 9 месяцев войны из Украины выехало 9,3 миллиона украинцев, а вернулось уже более 7,4 миллиона человек. Вместе с тем, за рубежом по состоянию на сегодняшний день находится еще более 2 миллионов граждан Украины. И прогнозируют, что еще около 2 – 3 миллионов выедут в Европу в ближайшее время. Все из-за похолодания и постоянных обстрелов критической инфраструктуры.

Польша уже готовится к наплыву беженцев из Украины

Массированные террористические атаки России на украинскую инфраструктуру могут спровоцировать очередной наплыв беженцев в Польшу и другие страны ЕС. Эксперты прогнозируют, что в начале зимы украинско-польская граница может пересечь до полумиллиона граждан Украины.

До сих пор многим удавалось справиться с отсутствием горячей воды и электричества. Зимой это будет труднее, поэтому в течение нескольких недель наблюдается, что все больше украинцев бегут от войны, в том числе и в Польшу. Страна заявила, что готова принимать людей, несмотря на то, что сама Польша борется с проблемами роста цен на энергоносители и инфляцией.