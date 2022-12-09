В Дублине будут платить по 800 евро за размещение украинских беженцев

Из-за российского вторжения в Украину, миллионы украинцев отправились искать временное убежище в другие страны мира. Многие из них остановились в Ирландии.

Власти Дублина ищут решение проблемы с жильем для беженцев

В настоящее время в стране зарегистрировано около 60 000 человек. Ирландия страдает от острой нехватки доступного жилья, поэтому местные власти Дублина приняли важное решение относительно жилья для беженцев.

Читайте также Сколько трудоустроенных украинцев хотят остаться в Польше и Германии после окончания войны

Так, власти ищут свободные дома для размещения украинских беженцев, предлагая арендодателям не облагаемую налогом плату в размере 800 евро в месяц.

Правительство Ирландии в октябре заявило, что больше не может гарантировать размещение беженцев из Украины. Тогда центр помощи, расположенный в аэропорту Дублина, был временно закрыт для новых просителей убежища. Помещение было переполнено – людей было вдвое больше, чем кроватей.

Чтобы разгрузить систему и найти больше жилья, местные власти решили предложить владельцам домов специальные финансовые стимулы для приема большего количества беженцев. Власти ищет дома для отдыха или свободную недвижимость, пригодную для проживания, в свою очередь предлагает владельцам 800 евро не облагаемых налогом ежемесячных платежей. Такая программа начнет действовать с 1 декабря.

Как получить выплату за размещение украинских беженцев

Для участия в программе владельцы недвижимости могут обратиться в свои местные советы или на специальный сайт. Власти проведут оценку имущества, чтобы убедиться, что жилье пригодно для проживания. После этого начнется выбор жителей.

Сколько украинцев еще уедут за границу

За почти 9 месяцев войны из Украины выехало 9,3 миллиона украинцев, а вернулось уже более 7,4 миллиона человек. Вместе с тем, за рубежом по состоянию на сегодняшний день находится еще более 2 миллионов граждан Украины. И прогнозируют, что еще около 2 – 3 миллионов выедут в Европу в ближайшее время. Все из-за похолодания и постоянных обстрелов критической инфраструктуры.