В Чехии создали сайт-путеводитель для украинцев: какую информацию можно найти

Множество украинцев были вынуждены искать временное убежище в разных странах Европы. В частности оставались и в Чехии.

Помощь для украинцев в чешском Оломоуке

Очевидно, что в чужом государстве наши граждане нуждаются в помощи. Так, в Оломоуцком крае в Чехии создали специальный сайт, на котором можно получить конкретные советы по поиску жилья, образования, психологической поддержки.

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Сайт получил название "Путеводитель по помощи украинским беженцам в Оломоуцком крае". На сайте можно найти информацию о помощи в этом воеводстве:

возможности поиска жилья;

материальную помощь;

права и обязанности работников;

социальное страхование;

систему здравоохранения Чехии;

местный общественный транспорт;

налоги;

образование;

курсы чешского языка;

психологическую помощь.

Кроме того, есть календарь событий с концертами и выставками, которые проходят в Оломоуцком воеводстве. Люди, желающие оказать помощь, могут оставить заявку в соответствующем разделе.

Сайт доступен на украинском и чешском языках.