В Чехии создали сайт-путеводитель для украинцев: какую информацию можно найти
Источник:Olomoucký kraj pomáhá Ukrajině
Множество украинцев были вынуждены искать временное убежище в разных странах Европы. В частности оставались и в Чехии.
Помощь для украинцев в чешском Оломоуке
Очевидно, что в чужом государстве наши граждане нуждаются в помощи. Так, в Оломоуцком крае в Чехии создали специальный сайт, на котором можно получить конкретные советы по поиску жилья, образования, психологической поддержки.
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Сайт получил название "Путеводитель по помощи украинским беженцам в Оломоуцком крае". На сайте можно найти информацию о помощи в этом воеводстве:
- возможности поиска жилья;
- материальную помощь;
- права и обязанности работников;
- социальное страхование;
- систему здравоохранения Чехии;
- местный общественный транспорт;
- налоги;
- образование;
- курсы чешского языка;
- психологическую помощь.
Кроме того, есть календарь событий с концертами и выставками, которые проходят в Оломоуцком воеводстве. Люди, желающие оказать помощь, могут оставить заявку в соответствующем разделе.
Сайт доступен на украинском и чешском языках.
Контакты
- График работы: понедельник, среда, пятница 8:00 – 16:00
- Номера телефона: +420 771 235 570, +420 771 235 571
- Адрес: Оломоуц, ул. 1 мая, 803/1 (Ганацкая казарма)
В Праге откроют новый центр помощи для украинцев
Украинцы, спасающиеся от войны в чешской столице – Праге, смогут получать помощь в новом центре для переселенцев. Он начнет работать уже в этом году и будет действовать, по меньшей мере, до конца 2023 года.
Его разместят в Высочанах, где сейчас работает Областной центр помощи Украине. В центре помогут с решением вопросов жилья, социальной защиты, доходов, здравоохранения и образования.Заметим, с начала полномасштабной войны в Украину в Прагу приехало почти 100 тысяч человек.