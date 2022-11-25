Допомога для українців в чеському Оломоуці

Очевидно, що в чужій державі наші громадяни потребують допомоги. Так, в Оломоуцькому краї, що у Чехії, створили спеціальний сайт, на якому можна отримати конкретні поради щодо пошуку житла, освіти, психологічної підтримки.

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Сайт отримав назву "Путівник з допомоги українським біженцям в Оломоуцькому краї". На сайті можна знайти інформацію про допомогу у цьому воєводстві:
  • можливості пошуку житла;
  • матеріальну допомогу;
  • права та обов'язки працівників;
  • соціальне страхування;
  • систему охорони здоров'я Чехії;
  • місцевий громадський транспорт;
  • податки;
  • освіту;
  • курси чеської мови;
  • психологічну допомогу.

Крім того, є календар подій з концертами та виставками, які відбуваються в Оломоуцькому воєводстві. Люди, які хочуть надати допомогу, можуть залишити заявку у відповідному розділі.

Сайт доступний українською та чеською мовою.

У одному із регіонів Чехії створили сайт для українців / Скриншот із сайту

Контакти

  • Графік роботи: понеділок, середа, п'ятниця 8:00 – 16:00
  • Номери телефону: +420 771 235 570, +420 771 235 571
  • Адреса: Оломоуц, вул. 1 травня, 803/1 (Ганацька казарма)

В Празі відкриють новий центр допомоги для українців

Українці, які рятуються від війни у чеській столиці – Празі, зможуть отримувати допомогу у новому центрі для переселенців. Він почне працювати вже цього року і діятиме щонайменше до кінця 2023.

Його розташують у Височанах, де зараз працює Обласний центр допомоги Україні. У центрі допоможуть із розв'язанням питань щодо житла, соціального захисту, доходів, охорони здоров'я та освіти.