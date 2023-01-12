В Чехии введут новое условие временной защиты для украинских детей: что изменится

В сентябре в чешские начальные школы пошли более 50 тысяч украинских детей, в средние - только 3,5 тысячи, половина от зарегистрированных в Чехии школьников этого возраста. Многие из них продолжали дистанционно учиться.

Новое условие временной защиты для детей в Чехии

В январе 2023 года в Чехии ввели новое условие для продолжения временной защиты украинских детей. Так, отныне следует отмечать школу, где учится ребенок. Дистанционное образование в Украине не будет приниматься при регистрации.

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Наибольшее количество украинцев с временной защитой остановилось в Праге. Именно столицы и крупных городов касается проблема нехватки мест в школах и детсадах. Многие беженцы так и не смогли устроить туда своих детей в сентябре.

Теперь во время регистрации на продление временной защиты нужно будет подтвердить свой адрес проживания и предоставить информацию о чешской школе, где учится ребенок. Обучение до 9 класса в Чехии обязательно.

При этом дистанционное обучение в украинской школе не приравнивается к чешскому образованию, так что его нельзя подавать при регистрации. Поэтому украинцам советуют записать ребенка в школу или детсад.

Алгоритм действий для родителей во время отказа

Если вам отказали в детском саду или в школе, куда вы обратились, получите письменный отказ. И проинформируйте основателя школы. Для удобства в поиске этого ответственного лица запомните чешское название – zřizovatel školy ;

; По вашему обращению основатель – zřizovatel školy – должен назначить другую школу. Если в школах района, где вы живете, нет свободных мест, учредитель школы уведомит об этом региональный (крайский) орган власти ;

; Если и региональные власти не решат проблему с обучением вашего ребенка, последняя инстанция – Министерство образования, молодежи и спорта.

Однако по опыту украинских беженцев, место в школе или садике находится по первым обращениям к zrizzovatel školy.