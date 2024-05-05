Беженцам в Германии ограничат выдачу наличных: что стоит принять во внимание

Германия объявила о введении единой платежной карты для беженцев. Эта карта будет служить для получения социальных выплат, заменяя использование наличных денег. Однако, в рамках этой новой системы, будут введены ограничения на выдачу наличных.

Рассказываем, как это будет работать и какие изменения для беженцев вводят – далее в материале.

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Германия вводит единую платежную карту для беженцев

Введение карточной системы было реализовано для того, чтобы ограничить перевод средств социальной помощи мигрантами контрабандистам или зарубежным знакомым.

Обновленный закон предоставляет местным органам власти право самостоятельно устанавливать лимиты на снятие наличных владельцами карт в течение определенного периода времени. Исключения будут сделаны для случаев, когда социальная помощь выплачивается наличными, например, в случае блокировки карты.

Что известно о платежной карте?

Район Грайц (Тюрингия) инициировал экспериментальную программу выдачи платежных карт для беженцев, которая стартовала в конце декабря 2023 года. Всего было роздано 200 карточек, но сообщается, что 15 беженцев из Сирии и Афганистана отказались от этой формы социальной помощи и впоследствии покинули район.

14 из 16 федеральных земель объявили о своих планах ввести общую платежную карту для беженцев до конца года. Однако, Бавария и Мекленбург-Передняя Померания решили придерживаться собственных стратегий в этом вопросе.

Недавно Гамбург ввел новую программу под названием SocialCard, направленную на предоставление специальных банковских карточек для беженцев. Уникальной особенностью этих карточек является то, что они не имеют кредитного лимита, ограничивая расходы доступным остатком на счете. По этой программе беженцам разрешено снимать ограниченную сумму денег наличными – до 50 евро в месяц для взрослых и до 10 евро на ребенка.

Заметим, сейчас Германия сталкивается с нехваткой специалистов в различных областях. Почти 2 миллиона специалистов нужны по всей стране.