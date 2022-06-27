Бесплатный проезд отменен: с 1 июля украинцы должны покупать билеты в польских поездах

Национальный перевозчик в Польше отменяет бесплатный проезд в поездах PKP Intercity для беженцев из Украины. Полноценную плату за билет возобновляют уже с 1 июля.

Так, компания PKP Intercity пошла навстречу украинцам, прибывавшим в Польшу из-за войны в Украине, введя для них бесплатный проезд в своих поездах. Льготы действовали практически с первых дней российского вторжения на наши земли – с 26 февраля. За этот период услугами польского перевозчика воспользовались более 2,3 миллиона беженцев.

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Однако уже с этой пятницы, 1 июля, все поездки по железной дороге Польши будут на общих условиях – украинцам придется покупать билеты на поезда.

Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до 30 июня. С 1 июля эти поездки будут проходить по общим правилам,

– говорится в сообщении.

Добавим, что с началом лета были также введены новые правила бесплатного проезда для граждан Украины на территории Польши. Следовательно, с 1 по 30 июня украинцы имели право путешествовать на основании безвозмездного билета только в направлении тех городов, которые расположены на польско-украинской границе:

Шлем;

Дорогуск;

Люблин;

Грубешев;

Перемышль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

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Почему отменяют бесплатный проезд для украинцев

Основной причиной введения платы за проезд в поездах PKP Intercity называют безумный пассажиропоток в компании, ставший рекордным за последние 20 лет.

Кроме этого, в минувшее воскресенье, 19 июня, услугами PKP Intercity воспользовалось наибольшее количество пассажиров за всю историю перевозчика.

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Все детали и вопросы относительно новых правил поездок можно уточнить по специальной горячей линии, обслуживаемой на украинском языке. По номеруможно звонить ежедневно с 8:00 до 18:00. Стоимость звонка – по тарифу вашего оператора.