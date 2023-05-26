В Познани до 3 июня можно бесплатно получить продукты: кто имеет право

По указанному номеру телефона нужно зарегистрировать до 3 взрослых членов ближайшей семьи (например, мама, совершеннолетний ребенок, бабушка). Каждый из них получит SMS со временем и датой визита. Детей до 18 лет регистрировать не нужно – они получат свертки на основании регистрации одного из родителей или законного представителя. При получении пачки каждый должен предъявить оригинал паспорта (для детей может быть оригинал свидетельства о рождении при отсутствии паспорта) и PESEL UKR.

Внимание! С 29 мая по 03 июня пособие можно получить только один раз.

Что подразумевает продуктовый набор?

Пакет на 1 человека состоит из следующих продуктов:

сахар – 1 килограмм;

молоко – 1 литр;

масло – 1 литр;

макароны – 1 килограмм;

джем (варенье) – 0,3 килограмма.

Если за продуктовой помощью обращается мама с двумя несовершеннолетними детьми, то она получит 3-кратный набор продуктов: 3 килограмма сахара, 3 литра молока, 3 литра масла, 3 килограмма макарон и 0,9 килограмма джема.

Желающих просят приносить собственные пакеты или сумки.

Как продлить легальное пребывание украинцам в Польше?

Власти Польши планируют отменить состояние эпидемической угрозы с 1 июля. Это означает, что визы и виды на жительство иностранцев автоматически не будут продолжаться.

Эксперты Миграционной платформы EWL объяснили, что делать тем гражданам Украины, которые приехали в Польшу в полномасштабное вторжение и находятся в стране по просроченным документам.