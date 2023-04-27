В Берлине продолжили работу центра для переселенцев: с чем связано такое решение
Источник:DW
Украинцев, спасающихся от российской агрессии в Германии, будут принимать в бывшем аэропорту "Тегель" дольше, чем планировалось. Этот срок продлили по меньшей мере до конца сентября.
В Берлине продолжили работу центра для переселенцев в аэропорту "Тегель"
Тегель функционировал как временный шелтер и место регистрации переселенцев с начала полномасштабного российского вторжения. Там можно было остаться на три дня и больше, если люди не нашли другого жилья.
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Ранее немецкое правительство планировало, что лагерь в "Тегеле" будет работать до 30 июня. Но сейчас есть перспектива продлить его работу даже до конца года. Также это решение относится к использованию пункта временного размещения переселенцев на территории терминала С.
Почему так?
Мэр Берлина Франциска Гиффай объясняет, что из-за серьезной нехватки мест для проживания и квартир в немецкой столице от использования бывшего аэропорта "Тегель" пока нельзя отказаться.
Сейчас там проживает около трех тысяч человек. Из них 2 600 переселенцев уже дольше запланированных трех дней, а некоторые люди – даже месяцы. Чиновница признает, что такое решение нельзя назвать оптимальным.
С ноября 2020 года Тегель больше не функционирует как действующий аэропорт.
На Кипре из гостиниц выселят 3 000 украинцев
Власти Кипра проинформировали 3 000 украинских беженцев, живущих в местных гостиницах, которые с 31 мая будут выселяться из жилья. Все на фоне начала курортного сезона.
Такие действия предусмотрены решением, принятым в феврале прошлого года. Где теперь будут жить выселенные украинцы – неизвестно. Это решение также предусматривает, что украинские беженцы, прибывшие на остров с 1 марта 2023 года, могут проживать в отеле до шести месяцев.