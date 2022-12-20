Погибли 1500 экзотических рыб: в Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум
Источник:BBC
В немецком Берлине в фойе отеля Radisson Blu лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom. Он расположен в туристическом объекте Sea Life.
В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум
Аквариум включал в себя миллион литров воды и 1 500 тропических рыбок. В высоту он был около 14 метров и имел диаметр более 11 метров.
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Содержимое аквариума вместе с элементами фасада оказались на улице. Два человека, в том числе работник гостиницы, были ранены обломками стекла.
Службы экстренной помощи попросили около 350 гостей отеля собрать свои вещи и покинуть помещение из-за опасений, что могут быть повреждены конструкции.
Полиция заявила, что был нанесен "невероятный ущерб морской среде". Движение возле гостиницы было ограничено.
В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум / Фото EPA
Пожарная бригада Берлина сообщила, что в ликвидации последствий инцидента участвовали более 100 пожарных, пока неизвестно, что именно повлекло за собой взрыв. Источник в полиции сообщил местным СМИ, что нет доказательств того, что взрыв аквариума был результатом целенаправленной атаки.
Обломки перед гостиницей, где в туристическом объекте Sea Life разразился огромный аквариум / Фото AP
На изображениях и видео в социальных сетях видны огромные повреждения в фойе отеля – на них резервуар выглядит пустым, а вода течет из труб в фойе.
Как выглядит отель внутри после взрыва аквариума: видео
Смотрите видео с последствиями инцидента:
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Что известно об AquaDom
AquaDom открыли в декабре 2003 года, и он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире цилиндрический аквариум. К моменту его строительства он стоил около 12,8 миллионов евро. В нем проживало более 100 разных видов рыб.
Аквариум модернизировали два года назад, внутри сделал лифт с прозрачными стенками для посетителей. Некоторые номера в отеле рекламировали как имеющие вид на него.
Заметим, в торгово-развлекательном комплексе DomAquaree расположены отель Radisson, музей, магазины и рестораны, а также самый большой в мире отдельно стоящий цилиндрический аквариум высотой 14 метров, как утверждается на сайте отеля.