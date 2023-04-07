В двух городах Германии подорожал общественный транспорт: новые цены

7 апреля 2023, 16:00
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Источник:

Berliner Morgenpost

В двух городах Германии с 1 апреля подорожал проезд в общественном транспорте. Речь идет о Берлине и Бранденбурге.

В Берлине и Бранденбурге подорожал общественный транспорт

Удорожание распространяется на U-Bahn, S-Bahn, а также автобусы и трамваи. Такое решение принято на фоне роста стоимости топлива и энергии.

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Новая стоимость билетов

Удорожали все типы билетов и месячных проездных. Вот новые цены:

  • разовые билеты будут стоить 3,20 евро;
  • краткосрочные билеты – 2,20 евро;
  • разовый билет для зоны АВС – 4 евро;
  • билет на четыре поездки – 10 евро;
  • суточный проездной в зонах АВ – 9,50 евро;
  • месячный проездной – 66,90 евро.

Кроме того, изменилась стоимость перевозки велосипедов. Теперь, чтобы перевезти железного друга придется выложить 2,20 евро.

Германия введет универсальный билет на весь транспорт

С мая 2023 года в Германии заработает единый билет на все виды транспорта, курсирующий по всей стране. Особенностью проездного есть электронный формат и срок действия – один месяц.

За универсальный билет D-Ticket придется ежемесячно платить по 49 евро. Приобрести билет можно на сайте bahn.de, в приложении DB Navigator и в отделениях транспортных компаний.

Автор: Марта Касіянчук