Причины отзыва лицензии

Главный инспектор дорожного транспорта лишил Bolt лицензии агента по перевозке пассажиров. Причин такого решения несколько. Одна из них – неправомерные действия перевозчика, а точнее – поручение выполнения транспортных перевозок фирмам и предпринимателям, не имеющим соответствующих разрешений.

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Решение Генеральной инспекции автомобильного транспорта также является результатом многих резонансных в последнее время случаев притязаний к пассажиркам, пользующимся услугами не только Bolt, но и Uber. Это стало результатом отсутствия должной проверки сотрудников у компаний.

Однако на этом обвинения в адрес перевозчика не заканчиваются. Bolt также обвиняют в том, что он нанял водителей на неполный рабочий день, например 1/16, и фактически поручал им работать несколько часов в день. Список дополняют обвинения в некорректной выставке счетов в приложении.

Компания не перестанет работать

Bolt не согласен с объявленным решением. Компания уже подала на него апелляцию, дело находится во второй инстанции. Решение должно быть принято в течение нескольких дней.

Также транспортная компания подстраховалась на случай, если аннулирование лицензии станет окончательным. Bolt по-прежнему сможет предоставлять услуги, занимаясь транспортным посредничеством через другую компанию, которую он создал прошлым летом. Это Bolt Ride sp. z oo, работающая параллельно с Bolt Services. Однако компания официально не раскрыла, почему была создана эта организация.