Бассейны Варшавы: 6 локаций, где можно спасаться от летней жары

27 июня 2022 , 18:10
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Источник:

инстаграм ВАРШАВА TODAY

Купальный сезон в Польше уже давно стартовал. Летняя жара изнуряет, а освежиться в прохладной воде можно даже в условиях города.

Поэтому делимся подборкой открытых бассейнов в Варшаве. Сохраняйте список и выбирайте вариант, который отвечает всем вашим требованиям.

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Где спасаться от жары в Варшаве:
6 летних бассейнов

Park Wodny Moczydło

  • График работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
  • Адрес: ul. Górczewska 69/73
  • Стоимость билетов: за обычный билет придется отдать 40 злотых, за льготный – 25 злотых.


Park Wodny Moczydło / Фото modanamazowsze

Бассейн в Parku Szczęśliwickim

  • График работы: с 9:00 до 19:00
  • Адрес: ul. Usypiskowa 18
  • Стоимость билетов: 50 злотых – обычный вход и 26 – льготный


Бассейн в Parku Szczęśliwickim / Фото warszawa.naszemiasto

Бассейн в Parku Kultury w Powsinie

  • График работы: июнь – июль каждый день с 10:00 до 21:00; август – ежедневно с 10:00 до 20:00; сентябрь (до 04.09) – ежедневно с 10:00 до 19:00
  • Адрес: ул. Maślaków 1, Powsin
  • Стоимость билетов: 35 злотых – обычный билет, 25 злотых – льготный билет


Бассейн w Parku Kultury w Powsinie / Фото warszawa.naszemiasto

Бассейн Kora

  • график работы: с 9:00 – 19:00
  • Адреса: Wał Miedzyszyński 345, Warszawa, Gocław
  • Стоимость билетов: обычные круглосуточные – 25 злотых, круглосуточные льготные – 15 злотых


Бассейн Kora / Фото metrowarszawa

Курорт на берегу Озера Czerniakowskiego

Открытие 29 июня 2022 года. Это самое большое природное водохранилище в Варшаве. За безопасностью отдыхающих будут следить квалифицированные спасатели.

  • График работы: с 9:00 до 19:00
  • Адрес: Jeziorna 2
  • Стоимость билетов: вход свободный


Озеро Czerniakowskiego / Фото tvp

Летний бассейн Inflancka (открытие 1 июля)

  • График работы с 10:00 до 20:00
  • Адрес: ul. Inflancka 8.

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Бассейн Inflancka / Фото warszawa.naszemiasto

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Автор: Назарій Сорока