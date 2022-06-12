Лучшая идея – наслаждаться теплыми днями и принимать солнечные ванны у бассейна или какого-нибудь озерца, ведь сезон купания уже давно смело можно открывать. Мы подготовили подборку пражских бассейнов и пляжей, где можно отдыхать прямо в городе.

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Где отдохнуть у воды в Праге

Petynka

50-метровый бассейн, несколько лет назад капитально отремонтированный. При необходимости вода в нем подогревается. На территории есть водная горка, детская площадка, спортивная площадка для пляжного волейбола, настольный теннис, ресторан.

График работы: ежедневно с 07:00 до 21:00

Стоимость входа: 180 крон для взрослого, взрослый + ребенок – 250 крон

Адрес: Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6



Бассейн Petynka / Фото newsbeezer

Водный стадион Podolí

В распоряжении посетителей 2 бассейна под открытым небом. Один из них 33-метровый с подогревом, а другой – 50-метровый без подогрева. Есть также достаточно места для любителей позагорать.

График работы: ежедневно с 06:00 до 21:45

Стоимость входа: от 180 крон для взрослого и от 140 для ребенка (цена зависит от времени посещения)

Адрес: Podolská 74, Praha 4



Водный стадион Podolí / Фото prague

Aquapalace Praha

Огромный аквапарк в Праге, который может похвастаться самой длинной водной горкой в ​​Чехии. Здесь множество разных аттракционов, правда, такой отдых уже не из бюджетных.

График работы: по будням с 10:00 до 22:00, по выходным с 09:00 до 22:00

Стоимость входа: 999 крон для взрослых и 799 крон для детей на целый день

Адрес: Pražská 138, Čestlice, Praha – východ



Aquapalace Praha​ / Фото kudyznudy

Хостиваржкое водохранилище

Песчаный пляж с игровой площадкой. Территория оборудована туалетами и душами. Недалеко находятся также нудистский пляж.

График работы: с 9:00 до 20:00

Стоимость входа: на обычный пляж вход бесплатный, на нудистский – 60 крон в день

Адрес: K Jezeru, Praha 10



Хостиваржкое водохранилище / Фото prague

Водохранилище Джан

Открытое водохранилище с песчаным и травяным пляжами. Рядом можно перекусить фастфудом.

График работы: с 9:00 до 21:00

Стоимость входа: 50 крон в день

Адрес: Nad Lávkou 5, Praha 6