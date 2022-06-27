Тож ділимося добіркою відкритих басейнів у Варшаві. Зберігайте перелік та обирайте варіант, який відповідає усім вашим вимогам.
Варто знати Як українцям потрапити до Великої Британії за спрощеною схемою: дві програми для біженців
Де рятуватися від спеки у Варшаві:
6 літніх басейнів
Park Wodny Moczydło
- Графік роботи: щодня з 9:00 до 19:00
- Адреса: ul. Górczewska 69/73
- Вартість квитків: за звичайний квиток доведеться віддати 40 злотих, за пільговий – 25 злотих.
Park Wodny Moczydło / Фото modanamazowsze
Басейн в Parku Szczęśliwickim
- Графік роботи: з 9:00 до 19:00
- Адреса: ul. Usypiskowa 18
- Вартість квитків: 50 злотих – звичайний вхід та 26 – пільговий
Басейн в Parku Szczęśliwickim / Фото warszawa.naszemiasto
Басейн в Parku Kultury w Powsinie
- Графік роботи: червень – липень щодня з 10:00 до 21:00; серпень – щодня з 10:00 до 20:00; вересень (до 04.09) – щодня з 10:00 до 19:00
- Адреса: вул. Maślaków 1, Powsin
- Вартість квитків: 35 злотих – звичайний квиток, 25 злотих – пільговий квиток
Басейн w Parku Kultury w Powsinie / Фото warszawa.naszemiasto
Басейн Kora
- графік роботи: з 9:00 – 19:00
- Адреса: Wał Miedzyszyński 345, Warszawa, Gocław
- Вартість квитків: звичайні цілодобові – 25 злотих, цілодобові пільгові – 15 злотих
Басейн Kora / Фото metrowarszawa
Курорт на березі Озера Czerniakowskiego
Відкриття 29 червня 2022 року. Це найбільше природне водосховище у Варшаві. За безпекою відпочиваючих стежитимуть кваліфіковані рятувальники.
- Графік роботи: з 9:00 до 19:00
- Адреса: Jeziorna 2
- Вартість квитків: вхід вільний
Озеро Czerniakowskiego / Фото tvp
Літній басейн Inflancka (відкриття 1 липня)
- Графік роботи з 10:00 до 20:00
- Адреса: ul. Inflancka 8.
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Басейн Inflancka / Фото warszawa.naszemiasto
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