Тож ділимося добіркою відкритих басейнів у Варшаві. Зберігайте перелік та обирайте варіант, який відповідає усім вашим вимогам.

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Де рятуватися від спеки у Варшаві:

6 літніх басейнів

Park Wodny Moczydło

Графік роботи: щодня з 9:00 до 19:00

Адреса: ul. Górczewska 69/73

Вартість квитків: за звичайний квиток доведеться віддати 40 злотих, за пільговий – 25 злотих.



Park Wodny Moczydło / Фото modanamazowsze

Басейн в Parku Szczęśliwickim

Графік роботи: з 9:00 до 19:00

Адреса: ul. Usypiskowa 18

Вартість квитків: 50 злотих – звичайний вхід та 26 – пільговий



Басейн в Parku Szczęśliwickim / Фото warszawa.naszemiasto

Басейн в Parku Kultury w Powsinie

Графік роботи: червень – липень щодня з 10:00 до 21:00; серпень – щодня з 10:00 до 20:00; вересень (до 04.09) – щодня з 10:00 до 19:00

Адреса: вул. Maślaków 1, Powsin

Вартість квитків: 35 злотих – звичайний квиток, 25 злотих – пільговий квиток



Басейн w Parku Kultury w Powsinie / Фото warszawa.naszemiasto

Басейн Kora

графік роботи: з 9:00 – 19:00

Адреса: Wał Miedzyszyński 345, Warszawa, Gocław

Вартість квитків: звичайні цілодобові – 25 злотих, цілодобові пільгові – 15 злотих



Басейн Kora / Фото metrowarszawa

Курорт на березі Озера Czerniakowskiego

Відкриття 29 червня 2022 року. Це найбільше природне водосховище у Варшаві. За безпекою відпочиваючих стежитимуть кваліфіковані рятувальники.

Графік роботи: з 9:00 до 19:00

Адреса: Jeziorna 2

Вартість квитків: вхід вільний



Озеро Czerniakowskiego / Фото tvp

Літній басейн Inflancka (відкриття 1 липня)

Графік роботи з 10:00 до 20:00

Адреса: ul. Inflancka 8.

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Басейн Inflancka / Фото warszawa.naszemiasto

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