Поэтому делимся подборкой открытых бассейнов в Варшаве. Сохраняйте список и выбирайте вариант, который отвечает всем вашим требованиям.
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Где спасаться от жары в Варшаве:
6 летних бассейнов
Park Wodny Moczydło
- График работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
- Адрес: ul. Górczewska 69/73
- Стоимость билетов: за обычный билет придется отдать 40 злотых, за льготный – 25 злотых.
Park Wodny Moczydło / Фото modanamazowsze
Бассейн в Parku Szczęśliwickim
- График работы: с 9:00 до 19:00
- Адрес: ul. Usypiskowa 18
- Стоимость билетов: 50 злотых – обычный вход и 26 – льготный
Бассейн в Parku Szczęśliwickim / Фото warszawa.naszemiasto
Бассейн в Parku Kultury w Powsinie
- График работы: июнь – июль каждый день с 10:00 до 21:00; август – ежедневно с 10:00 до 20:00; сентябрь (до 04.09) – ежедневно с 10:00 до 19:00
- Адрес: ул. Maślaków 1, Powsin
- Стоимость билетов: 35 злотых – обычный билет, 25 злотых – льготный билет
Бассейн w Parku Kultury w Powsinie / Фото warszawa.naszemiasto
Бассейн Kora
- график работы: с 9:00 – 19:00
- Адреса: Wał Miedzyszyński 345, Warszawa, Gocław
- Стоимость билетов: обычные круглосуточные – 25 злотых, круглосуточные льготные – 15 злотых
Бассейн Kora / Фото metrowarszawa
Курорт на берегу Озера Czerniakowskiego
Открытие 29 июня 2022 года. Это самое большое природное водохранилище в Варшаве. За безопасностью отдыхающих будут следить квалифицированные спасатели.
- График работы: с 9:00 до 19:00
- Адрес: Jeziorna 2
- Стоимость билетов: вход свободный
Озеро Czerniakowskiego / Фото tvp
Летний бассейн Inflancka (открытие 1 июля)
- График работы с 10:00 до 20:00
- Адрес: ul. Inflancka 8.
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Бассейн Inflancka / Фото warszawa.naszemiasto
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