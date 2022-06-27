Поэтому делимся подборкой открытых бассейнов в Варшаве. Сохраняйте список и выбирайте вариант, который отвечает всем вашим требованиям.

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Где спасаться от жары в Варшаве:

6 летних бассейнов

Park Wodny Moczydło

График работы: ежедневно с 9:00 до 19:00

Адрес: ul. Górczewska 69/73

ul. Górczewska 69/73 Стоимость билетов: за обычный билет придется отдать 40 злотых, за льготный – 25 злотых.



Park Wodny Moczydło / Фото modanamazowsze

Бассейн в Parku Szczęśliwickim

График работы: с 9:00 до 19:00

Адрес: ul. Usypiskowa 18

ul. Usypiskowa 18 Стоимость билетов: 50 злотых – обычный вход и 26 – льготный



Бассейн в Parku Szczęśliwickim / Фото warszawa.naszemiasto

Бассейн в Parku Kultury w Powsinie

График работы: июнь – июль каждый день с 10:00 до 21:00; август – ежедневно с 10:00 до 20:00; сентябрь (до 04.09) – ежедневно с 10:00 до 19:00

Адрес: ул. Maślaków 1, Powsin

Стоимость билетов: 35 злотых – обычный билет, 25 злотых – льготный билет



Бассейн w Parku Kultury w Powsinie / Фото warszawa.naszemiasto

Бассейн Kora

график работы: с 9:00 – 19:00

Адреса: Wał Miedzyszyński 345, Warszawa, Gocław

Wał Miedzyszyński 345, Warszawa, Gocław Стоимость билетов: обычные круглосуточные – 25 злотых, круглосуточные льготные – 15 злотых



Бассейн Kora / Фото metrowarszawa

Курорт на берегу Озера Czerniakowskiego

Открытие 29 июня 2022 года. Это самое большое природное водохранилище в Варшаве. За безопасностью отдыхающих будут следить квалифицированные спасатели.

График работы: с 9:00 до 19:00

Адрес: Jeziorna 2

Стоимость билетов: вход свободный



Озеро Czerniakowskiego / Фото tvp

Летний бассейн Inflancka (открытие 1 июля)

График работы с 10:00 до 20:00

Адрес: ul. Inflancka 8.

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Бассейн I nflancka / Фото warszawa.naszemiasto