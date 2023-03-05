Баскетбольная площадка и виноградник: как выглядит и сколько стоит самая дорогая вилла в Чехии

Авторитетный журнал Forbes обнародовал перечень самых дорогих объектов недвижимости, представленных на чешском рынке. Кто возглавил рейтинг – читайте дальше.

Так, первое место в рейтинге от Forbes заняла вилла, расположенная в пражском районе Троя. Ее построил австралийский предприниматель Энтони Дэнни, основатель сети автосалонов AAA.

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Дом в Чехии / Фото Seznam Zprávy

Самая дорогая вилла в Чехии

Особняк, который построил Энтони Дэнни, – это четырехэтажное здание с собственной баскетбольной площадкой и виноградником. Кроме этого, в распоряжении нового владельца будет гараж не на один автомобиль, терраса с потрясающим видом и большая территория, над которой поработали ландшафтные дизайнеры.

Вилла имеет свой виноградник / Фото Seznam Zprávy

Вилла выставлена на продажу как минимум с 2017 года, и, несмотря на бум недвижимости последних нескольких лет, объект до сих пор не продан. Дом оценили в 390 миллионов крон (свыше 650 миллионов гривен).

Это самый большой земельный участок, который доступен для покупателей в Праге.

Самая дорогая вилла Чехии / Фото Seznam Zprávy