Барселона повысит налог для одной категории туристов: кому придется платить больше

Испанская Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров. Это касается тех лиц, которые посещают город сроком менее чем на 12 часов.

Барселона повысит налог для круизных туристов

Город настолько страдает от чрезмерного туризма настолько, что местные жители уже выходят на массовые акции протеста против туристов и даже обливают их водой. Поэтому повышение налога для однодневных гостей на круизных лайнерах – очередная мера по борьбе овертуризма.

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Действующий туристический налог для пассажиров круизных лайнеров, которые останавливаются в городе, составляет 7 евро в день. Мэр не сказал, на сколько будет увеличен налог.

Мы собираемся предложить... существенно увеличить налог для пассажиров круизных лайнеров, которые останавливаются в городе,

– сказал Кольбони.

По его словам, пассажиры, которые останавливаются в Барселоне менее чем 12 часов, активно пользуются "общественным пространством без всякой выгоды для города.

Кроме того, как отметил мэр, "создается ощущение оккупации и перенасыщенности". По словам Кольбони, это предложение должно быть согласовано с региональным правительством Каталонии.

Мэр также добавил, что идея повышения налога заключается не в том, чтобы отпугнуть посетителей круизных судов, а в том, чтобы гарантировать, что город получит доход от их визита, который можно будет инвестировать в социальные проекты, например, на установку кондиционеров в школах.