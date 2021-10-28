В Австрии легализуют эвтаназию: кто получит на нее право

Правительство страны согласовало правовое регулирование эвтаназии. Новое постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

Однако, право на эвтаназию получат не все желающие, а лишь отдельные категории населения. Покончить с жизнью таким образом смогут только неизлечимо больные и тяжелобольные люди и только тогда, когда они совершеннолетние и не имеют психологических расстройств.

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Подробнее о праве на эвтаназию в Австрии

Новый закон был принят в связи с тем, что в конце 2021 года Конституционный суд отменил запрет на помощь в самоубийстве в Австрии. Соответственно, была необходимость законодательно прояснить этот вопрос.

Люди, намеренные уйти из жизни, должны иметь медицинское подтверждение того, что их решение было принято рационально и взвешено. Перед вынесением постановления также необходимо переждать период двенадцати недель. Однако если людям осталось жить всего несколько недель, то этот период сокращается до двух недель.

Новый закон дает право человеку, стремящемуся к вечному покою, получить в аптеке специальные препараты, приводящие к смерти. Легальной также будет косвенная эвтаназия, когда, например, в процессе паллиативного лечения согласовано, что использование обезболивающих средств приведет к смерти раньше, чем отсутствие лечения. Это случается, например, когда врач дает больному раком морфин.

Но делать "укол по заказу", когда медицинский работник по просьбе пациента вводит смертельный препарат, до сих пор запрещено.