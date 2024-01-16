14 новых рейсов: лоукостер Ryanair анонсировал свежие направления весной

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в очередной раз расширяет свою сетку маршрутов. На этот раз прибавляется еще 14 новых рейсов.

Лоукостер Ryanair планирует запустить 14 новых маршрутов на март – июль 2024 года. Куда можно будет улететь – расскажем дальше.

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Детали о новых рейсах

Новые направления будут доступны из Италии, Испании, Бельгии, Германии, Греции, Швеции, Великобритании, Франции, Венгрии и Марокко.

Какие именно рейсы запускаются:

Берлин – Кастельон (с 31 марта) – 2 раза в неделю;

Брюссель Шарлеруа – Гетеборг (с 31 марта) – 2 раза в неделю;

Барселона – Аликанте (с 1 апреля) – 3 раза в неделю;

Бари – Жирона (со 2 июля) – 3 раза в неделю;

Эдинбург – Биарриц (с 1 апреля) – 2 раза в неделю;

Эдинбург – Бержерак (со 2 апреля) – 2 раза в неделю;

Бирмингем – Дерри (с 3 апреля) – 2 раза в неделю;

Милан Бергамо – Кастельон (с 31 марта) – 2 рейса в неделю;

Милан Бергамо – Скиатос (с 1 апреля) – 2 раза в неделю;

Милан Бергамо – Бени-Меллаль (с 1 июня) – 2 раза в неделю;

Нант – Борнмут (с 1 июня) – 2 раза в неделю;

Стокгольм Арланда – Родос (с 1 июня) – 2 раза в неделю;

Франкфурт Хан – Альгеро (со 2 июня) – 2 раза в неделю;

Франкфурт Хан – Будапешт (со 2 июня) – 2 раза в неделю.

Больше информации о новых направлениях можно узнать на официальном сайте авиакомпании Ryanair. Там же можно и забронировать билеты на свежие рейсы.

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