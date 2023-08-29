"Только для взрослых": нидерландская авиакомпания предлагает child-free зоны на своих рейсах

Недавно известная нидерландская авиакомпания Coredon представила увлекательное дополнение к своим услугам. Начиная с ноября этого года, пассажиры рейса Амстердам-Кюрасао получат уникальную возможность забронировать место в секции "Только для взрослых" самолета.

Coredon предлагает child-free зоны на своих рейсах

Это инновационное предложение создано для пассажиров, предпочитающих чайлд-фри среду, и бизнес-путешественников, которые нуждаются в тихом месте для работы во время перелета.

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За дополнительную плату 45 евро за перелет в одну сторону можно зарезервировать стандартное место в зоне "Только для взрослых", а за 100 евро – место XL с увеличенным пространством для ног. Доступ в зону "Только для взрослых" ограничен для пассажиров в возрасте до 16 лет.

Зона будет включать всего 102 места (93 стандартных места и 9 мест XL). Эта секция будет физически отделена от остального салона стенками и шторами, обещающими в авиакомпании, что гарантирует тишину и спокойствие во время полета.

Мы также считаем, что это нововведение обрадует и родителей, путешествующих с маленькими детьми, и позволит им наслаждаться полетом, не опасаясь, что их малыши будут издавать чуть больше шума.

– говорят в Coredon.

По результатам исследования YouGov, опубликованного в апреле этого года, шумные дети старше четырех лет раздражают 51% пассажиров самолетов, а кричащих младенцев на борту не терпят 23% пассажиров.

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