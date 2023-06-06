Парень должен был лететь рейсом из Ливерпуля (Великобритания) в Аликанте (Испания) 25 мая 2023 вместе со своими друзьями. Однако накануне его друг, бронировавший билеты на всю компанию месяцем ранее, получил письмо, что один из них не сможет сесть на борт.

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В электронном письме утверждалось, что "из-за деструктивного поведения в прошлом" Киран Харрис получил "10-летний запрет на полеты до 15 марта 2031 года". Как оказалось впоследствии, у пассажира полностью совпали имя и дата рождения с другим путешественником, осужденным в 2021 году за пьяный дебош на борту самолета

Киран утверждает, что он уже не впервые страдает из-за такого сходства. Ранее полиция штурмовала его дом после того, как по ошибке идентифицировала его как неправильного Кирана Гарриса.

Еще в одном случае парня приняли по другому после того, как он попал в аварию, когда полицейские искали его в своей базе данных.

Слева от Кирана Гарриса, страдающего от идентичного имени и даты рождения Кирана Гарриса, справа / Фото Mirror

Получив отказ от авиакомпании, Киран сразу обратился в техническую поддержку. После того как он переслал службе клиентской поддержки свои документы с фото, ему разрешили сесть на борт. Впрочем, ситуация разрешилась всего за несколько часов до вылета, так что парню пришлось понервничать.

Теперь Гаррис утверждает, что он даже рассматривает возможность смены имени, если такие случаи будут продолжаться.