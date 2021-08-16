Alyona Alyona выступит в Польше: попасть на мероприятие смогут только вакцинированные
Источник:The Warsaw
В Варшаве вскоре начнется фестиваль Ephemera. Программа события включает музыкальные, театральные и другие мероприятия, связанные с искусством. Среди специальных гостей фестиваля – известная украинская певица Alyona Alyona.
Фестиваль пройдет в польской столице с 26 по 29 августа. Выступление Alyona Alyona запланировано на 27 августа, в пятницу.
Интересно Самоидентификация через искусство: как украинка популяризирует родную культуру в Кракове
Что известно о фестивале
Мероприятия пройдут в разных точках на карте города, объединяя художников, учреждения и места, важные для местной культурной жизни.
В рамках фестиваля 27 августа выступят всемирно известные приглашенные звезды. Кроме Alyona Alyona, в этот день публику будут развлекать американская рэп-звезда BbyMutha и 1988 –продюсер из Щецина, соучредитель лейбла Latarnia.
Полный список приглашенных артистов выглядит так:
- 1988;
- Aleksandra Słyż;
- Alyona Alyona;
- Andrzej Nowak;
- Avtomat;
- Aya;
- BbyMutha;
- CCL;
- David Oreilly;
- Dis Fig;
- Doghead B2BSurigery;
- Earthhachine ATX;
- Fellica Octo Octa;
- Perila Rafal Dominik feat Lutto Lento;
- Resina;
- Siksa;
- Sophie Birch feat Antonina Nowacka;
- TSVI;
- We Will Fail;
- Young Majli;
- Zamilska;
- Zuzanna Bartoszek.
Ознакомиться с подробной программой фестиваля и купить билеты можно на сайте фестиваля.
Билеты на выступление Alyona Alyona продаются по 60 злотых (около 420 гривен).Важно: все мероприятия фестиваля, в частности выступление украинской певицы , доступны только для вакцинированных от COVID-19 . Организаторы отмечают, что человек, который намерен посетить фестиваль, в день события должен быть полностью вакцинирован двумя дозами препаратов: Pfizer, Astra Zeneca, Moderna или одной дозой Johnson & Johnson. Покупая билет, человек автоматически соглашаетесь на то, чтобы данные о его здоровье проверили.