Аквапарк в Польше предлагает месяц бесплатных развлечений: при каких условиях
Источник:inPoland
Аквапарк в польском городе Вроцлав сильно пострадал от пандемии COVID-19. Более года заведение на улице Боровская было полностью закрыто.
Сейчас бассейны и аттракционы снова работают, однако клиентов не так много, как ожидалось. Поэтому аквапарк решил вернуть людей на водные горки с помощью заманчивого предложения.
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Что предлагает аквапарк
Чтобы поощрить жителей и гостей города посещать аттракционы этим летом, аквапарк запустил абонентскую карточку AquaCard. Покупая 3 месяца доступа к водным развлечениям, клиенты получают четвертый месяц бесплатно.
Что дает AquaCard:
- вход в аквапарк раз в день без ограничений по времени в зонах отдыха, бассейнах, саунах, фитнес-зале и тренажерном зале;
- использование спортивного бассейна раз в день в течение одного часа.
Добавим, что данное предложение действительно только для совершеннолетних. Абонемент AquaCard является именным, поэтому его нельзя передавать другим лицам.
Оформить абонемент можно до 15 июля 2021, а его стоимость составляет 450 злотых (по 150 злотых в месяц).