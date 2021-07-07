Сейчас бассейны и аттракционы снова работают, однако клиентов не так много, как ожидалось. Поэтому аквапарк решил вернуть людей на водные горки с помощью заманчивого предложения.

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Что предлагает аквапарк

Чтобы поощрить жителей и гостей города посещать аттракционы этим летом, аквапарк запустил абонентскую карточку AquaCard. Покупая 3 месяца доступа к водным развлечениям, клиенты получают четвертый месяц бесплатно.

Что дает AquaCard:

вход в аквапарк раз в день без ограничений по времени в зонах отдыха, бассейнах, саунах, фитнес-зале и тренажерном зале;

в зонах отдыха, бассейнах, саунах, фитнес-зале и тренажерном зале; использование спортивного бассейна раз в день в течение одного часа.

Добавим, что данное предложение действительно только для совершеннолетних. Абонемент AquaCard является именным, поэтому его нельзя передавать другим лицам.

Оформить абонемент можно до 15 июля 2021, а его стоимость составляет 450 злотых (по 150 злотых в месяц).