Зараз басейни та атракціони знову працюють, однак клієнтів не так багато, як очікувалось. Тому аквапарк вирішив повернути людей на водні гірки за допомогою привабливої пропозиції.

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Що пропонує аквапарк

Щоб заохотити жителів та гостей міста відвідувати атракціони цього літа, аквапарк запустив абонентську картку AquaCard. Купуючи 3 місяці доступу до водних розваг, клієнти отримують четвертий місяць безкоштовно.

Що дає AquaCard:

вхід до аквапарку раз на день без обмежень часу в зонах відпочинку, басейнах, саунах, фітнес-залі та тренажерному залі;

в зонах відпочинку, басейнах, саунах, фітнес-залі та тренажерному залі; використання спортивного басейну раз на день протягом однієї години.

Додамо, що дана пропозиція дійсна лише для повнолітніх осіб. Абонемент AquaCard є іменним, тож його не можна передавати іншим особам.

Оформити абонемент можна до 15 липня 2021 року, а його вартість становить 450 злотих (по 150 злотих за місяць).