Быстрая распродажа Ryanair: множество направлений от 10 евро

6 июля 2023, 15:05
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Источник:

Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair проводит быструю распродажу на август-сентябрь. Акционные билеты доступны только сегодня.

Дешевые билеты можно приобрести на направления по всей Европе. В акции принимают участие рейсы с 22 августа по 30 сентября.

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Примеры бронирований

Забронировать бюджетные билеты от Ryanair можно только сегодня. Поэтому стоит поторопиться, если вы планируете совершить путешествие в августе-сентябре.

К примеру:

  • Каунас – Гетеборг – от 10 евро;
  • Бордо – Лиссабон – от 10 евро;
  • Гданьск – Осло – от 11 евро;
  • Краков – Вена – от 12 евро;
  • Краков – Берлин – от 12 евро;
  • Каунас – Копенгаген – от 12 евро;
  • Варшава – Брюссель – от 14 евро;
  • Прага – Венеция – от 17 евро.

Проверить больше направлений можно на сайте Ryanair.

Последние новости Ryanair:

  • До конца года ирландский лоукостер Ryanair намерен открыть еще 36 новых рейсов. Перевозчик запускает маршруты из Польши, Италии, Ирландии, Испании и Великобритании. Старт полетов намечен на осень-зиму, но билеты можно бронировать уже сейчас.
  • Ирландская авиакомпания запустит 17 новых рейсов из Албании. Начнут полеты с 31 октября 2023 года. Ryanair полетит из албанской столицы Тираны в города Польши, Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Румынии и Великобритании.
  • Ryanair открыл 14 новых рейсов из Дублина на летний сезон: в Грецию, Италию, Испанию и Болгарию.
Автор: Яна Лепка