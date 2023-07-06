Быстрая распродажа Ryanair: множество направлений от 10 евро

Ирландский лоукостер Ryanair проводит быструю распродажу на август-сентябрь. Акционные билеты доступны только сегодня.

Дешевые билеты можно приобрести на направления по всей Европе. В акции принимают участие рейсы с 22 августа по 30 сентября.

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Примеры бронирований

Забронировать бюджетные билеты от Ryanair можно только сегодня. Поэтому стоит поторопиться, если вы планируете совершить путешествие в августе-сентябре.

К примеру:

Каунас – Гетеборг – от 10 евро;

Бордо – Лиссабон – от 10 евро;

Гданьск – Осло – от 11 евро;

Краков – Вена – от 12 евро;

Краков – Берлин – от 12 евро;

Каунас – Копенгаген – от 12 евро;

Варшава – Брюссель – от 14 евро;

Прага – Венеция – от 17 евро.

Проверить больше направлений можно на сайте Ryanair.

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