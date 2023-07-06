Быстрая распродажа Ryanair: множество направлений от 10 евро
6 июля 2023, 15:05Читати новину українською
Источник:Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair проводит быструю распродажу на август-сентябрь. Акционные билеты доступны только сегодня.
Дешевые билеты можно приобрести на направления по всей Европе. В акции принимают участие рейсы с 22 августа по 30 сентября.
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Примеры бронирований
Забронировать бюджетные билеты от Ryanair можно только сегодня. Поэтому стоит поторопиться, если вы планируете совершить путешествие в августе-сентябре.
К примеру:
- Каунас – Гетеборг – от 10 евро;
- Бордо – Лиссабон – от 10 евро;
- Гданьск – Осло – от 11 евро;
- Краков – Вена – от 12 евро;
- Краков – Берлин – от 12 евро;
- Каунас – Копенгаген – от 12 евро;
- Варшава – Брюссель – от 14 евро;
- Прага – Венеция – от 17 евро.
Проверить больше направлений можно на сайте Ryanair.
Последние новости Ryanair:
- До конца года ирландский лоукостер Ryanair намерен открыть еще 36 новых рейсов. Перевозчик запускает маршруты из Польши, Италии, Ирландии, Испании и Великобритании. Старт полетов намечен на осень-зиму, но билеты можно бронировать уже сейчас.
- Ирландская авиакомпания запустит 17 новых рейсов из Албании. Начнут полеты с 31 октября 2023 года. Ryanair полетит из албанской столицы Тираны в города Польши, Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Румынии и Великобритании.
- Ryanair открыл 14 новых рейсов из Дублина на летний сезон: в Грецию, Италию, Испанию и Болгарию.