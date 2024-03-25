В аэропорту Шопен станет проще проходить контроль: что изменится

Революция ждет пассажиров, вылетающих из варшавского аэропорта Шопена. Порт приобретет современные КТ-сканеры - устройства облегчат проход через рамки контроля безопасности. Новостью также будет увеличение лимита жидкостей.

Новые сканеры генерируют гораздо более точную и четкую картину того, что содержится в багаже, который несут на борт, вследствие чего пассажиры будут иметь меньше обязательств во время проверок безопасности.

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Что изменится с введением КТ-сканеров?

Аэропорт закупит новые КТ-сканеры, которые смогут подробнее узнавать, что в багаже. Такие уже установили и протестировали в Лондоне, Мюнхене и Амстердаме.

В частности, не надо будет доставать электронику из сумки при осмотре, объем жидкостей в ручной клади больше не будут ограничивать.

Это будет революционное изменение. Но пока рано говорить о конкретных сроках внедрения сканеров в аэропорту. Сейчас мы находимся на стадии подготовки тендерной документации на закупку этих устройств,

– говорят в пресс-службе аэропорта.

Правила перевозки жидкостей, общеизвестны, однако туристы очень часто выбрасывают бутылку с водой или жидкую косметику именно из-за превышения лимитов. После установки сканеров этот предел емкостей 100 миллилитров увеличат.

Кроме того, больше не будет необходимости выкладывать электронное оборудование на ленту.

В аэропорту Шопен станет проще проходить контроль / Фото Warsaw Visit

Когда пассажирские самолеты снова начнут летать в Украине?

Небо Украины закрыто для гражданской авиации с первого дня полномасштабной войны. С тех пор из аэропортов вылетели лишь несколько самолетов, которые эвакуировали за границу. При этом, большинство из них были не гражданскими.

Но в последнее время политики рассматривают возможность восстановления авиасообщения с Украиной. Эксперты определили вероятность, когда пассажиры смогут летать из Украины в ближайшем будущем. Определили Ужгород, Львов и Борисполь как потенциальные варианты для этой инициативы.