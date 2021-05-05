Работники аэропорта начали действовать согласно инструкциям. Поэтому украинку сразу задержали до выяснения деталей.

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Что выяснили во время обыска

На место происшествия немедленно вызвали пиротехников. Они подробно проверили все вещи пассажирки. Никаких опасных предметов и веществ в ее багаже ​​не нашли.

Во время разговора украинка призналась, что не собиралась сделать что-то плохое. Она просто хотела пошутить.

Как следствие, женщину оштрафовали на сумму 500 злотых (почти 3650 гривен). На борт самолета шутницу не пустили, поэтому в указанный день в Киев она так и не попала.