Украинца задержали и арестовали по решению суда. Прокуратура не исключает, что будут новые аресты из-за этого инцидента, поскольку есть подозрения, что украинец мог иметь соучастников преступления.

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Как все было

Обвиняемый заехал грузовиком на территорию польского завода, где ему загрузили 120 посудомоечных машин. Техника якобы должна была затем поехать в Германию. Попасть на объект человек смог на основании поддельных транспортных и личных документов. Украинец притворялся гражданином Словакии , хотя при себе имел документы на разные имена, выданные в разных странах.

Полицию вызвал работник склада. Пока грузился товар, тот узнал, что посудомоечные машины на сумму 109 тысяч злотых (801,15 тысячи гривен) пытаются вывезти неизвестные под видом фирмы, которая постоянно сотрудничает с заводом.