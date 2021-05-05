Працівники аеропорту почали діяти згідно з інструкціями. Тож українку одразу затримали до з'ясування деталей.

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Що з'ясували під час обшуку

На місце події негайно викликали піротехніків. Вони детально перевірили всі речі пасажирки. Жодних небезпечних предметів та речовин у її багажі не знайшли.

Під час розмови українка зізналася, що не мала наміру зробити щось погане. Вона просто хотіла пожартувати.

Як наслідок, жінку оштрафували на суму 500 злотих (майже 3 650 гривень). На борт літака жартівницю не впустили, тож у зазначений день до Києва вона так і не потрапила.