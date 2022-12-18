Никаких тщательных проверок ручной клади: аэропорт Мюнхена анонсировал сверхсовременную систему
Источник:Avianews.com
Аэропорт Мюнхена анонсировал масштабную модернизацию системы контроля перед вылетом. Поверьте, он вам точно понравится, ведь сэкономит немало времени и нервов.
Аэропорт Мюнхена анонсировал сверхсовременную систему безопасности
Пассажирам больше не потребуется извлекать из чемоданов емкости с жидкостями или компьютерную технику. Это стало возможным после модернизации системы контроля до вылета в аэропорту Мюнхена. Дело в том, что его оборудовали сверхсовременными сканерами ручной клади.
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Новое оборудование, работающее по технологии компьютерной томографии, позволяет работникам аэродрома увидеть вещи в чемоданах в трехмерном виде. Поэтому доставать что-либо из ручной клади нужно будет в случае, если система укажет на необходимость проведения дополнительной проверки работниками службы безопасности.
С помощью новых сканеров сотрудники безопасности смогут видеть вещи пассажиров в трехмерном виде / Фото аэропорт Мюнхен
Кроме того, специальная конструкция зоны перед сканерами позволяет готовить вещи для контроля сразу 4 пассажирам. Если один из путешественников будет долго готовить чемодан на проверку, другой сможет опередить его и пойти первым на пункт контроля. Такая технология снизит очереди благодаря тому, что контроль сможет проходить большее количество пассажиров.
Подготовка к модернизации уже началась. Работы по обустройству новых пунктов контроля стартуют сначала в терминале 2 в январе 2023 года, а в терминале 1 – в первом квартале 2023 года.