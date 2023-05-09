Что-то на комфортном: аэропорт Исландии ввел нестандартный способ посадки в самолет

Теперь по приезде в самолет пассажиры выходят из автобуса в специальную отопительную галерею, а дальше в комфортных условиях проходят по телетрапу в самолет. Как выглядит – смотрите дальше!

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Аэропорт Рейкьявика поставил четыре телетрапа с галереями на отдаленных стоянках, не присоединенных к терминалу. Такое решение было принято для того, чтобы снизить время пребывания пассажиров на открытом пространстве из-за сурового климата.

Раньше людям приходилось сначала выйти на открытое пространство, чтобы сесть в автобус, проехать несколько сотен метров, снова выйти, а затем в сильный ветер, мороз или дождь ждать своей очереди, чтобы попасть в салон самолета. Поэтому решили сделать условия посадки более комфортными.

Аэропорт Исландии ввел нестандартный способ посадки в самолет / Фото Keflavik International Airport

Теперь время на открытом воздухе убывает, а значит, путешественники меньше мерзнут и остаются более довольными.

В аэропорту Хельсинки появится секонд-хенд

В аэропорту Хельсинки будет открыт магазин подержанных вещей. Финская семейная фирма откроет первый в мире секонд-хенд, который разместится в терминале. Под вывеской Relove в зоне выходов на посадку появятся секонд-хенд и кафе, где можно будет заказать веганские и безглютеновые продукты.

Сообщается, что в магазине акцент будет сделан на высококачественную премиальную дизайнерскую одежду и аксессуары.